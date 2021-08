Milan, 12 rossoneri convocati dalle rispettive nazionali

Sono 12 i calciatori del Milan che saranno impegnati con le rispettive nazionali. Ecco il punto sui calciatori rossoneri

Tiene banco il mercato, con l'ultimo giorno della sessione estiva. Si aspettano le ufficialità di Adli, che non giocherà subito con il Milan ma resterà un altro anno in Francia, di Chaka Traore e anche quella di Junior Messias, che dovrebbe essere l'ultimo 'squillo' del Diavolo. Ma non si possono escludere ulteriori sorprese. La stagione però è ufficialmente iniziata, con due giornate di campionato e i ragazzi di Stefano Pioli sono a punteggio pieno. Tra mercato e Serie A però arriva anche la pausa nazionali, che tra timori legati al covid e agli infortuni è finita al centro delle critiche, con diversi club che si sarebbero opposti alla convocazioni. Nonostante questo però sono 12 i calciatori del Milan chiamati a giocare le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, così come le qualificazioni Euro 2023-U21, oltre alle amichevoli.