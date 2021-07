Hauge, ecco quanto vuole il Milan per il suo esterno

Potrebbe partire in estate Jens Petter Hauge, ecco quanto vuole il Milan per il cartellino del suo giocatore

Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano senza sosta al mercato del Milan . Colpi in entrata per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione, in modo da poter bissare, o migliorare, quanto fatto nell'ultimo anno. Per arrivare però a grandi obiettivi potrebbe esserci qualche sacrificio sul mercato e molto, se non tutto, dipenderà dalle offerte che arriveranno a via Aldo Rossi. Le maggiori richieste però arriveranno, e sono arrivate, per i giovani rossoneri. E di conseguenza sono tanti i dubbi, perché il club meneghino ha improntato la sua ricostruzione targata Elliott anche e sopratutto proprio sulla 'linea verde'.

Sono diverse le squadre alla finestra per l'esterno offensivo del Milan. C'è il Torino del neo tecnico Ivan Juric, che lo vorrebbe in granata. Hauge però preferirebbe andare a giocare all'estero e proprio per questo motivo il Wolfsburg sembra essere la grande favorita. Anche se non sono da escludere altri club di Bundesliga. La squadra tedesca, così come il Torino, dovrà però accontentare Maldini e Massara, che valutano il cartellino del ragazzo 15 milioni di euro. Nessuna possibilità invece per il prestito, in questo caso i rossoneri preferirebbero tenerlo in rosa, come alternativa ai titolari di Stefano Piboli. Hauge in vendita sì, ma solo a determinate condizioni.