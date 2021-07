Hauge e Colombo verso l’addio: in arrivo due offerte per il Diavolo

Oltre alle entrate la dirigenza del Milan pensa anche alle uscite, prossimi agli addii sia Colombo che Hauge.

Non solo mercato in entrata per il Milan, che deve per forza di cose piazzare anche gli esuberi. Infatti, prima di continuare ad investire come fatto fin qui, servirà rientrare di alcune spese e per questo motivo la dirigenza è al lavoro per trovare la soluzione migliore ai giocatori fuori dal progetto. Proseguono parallelamente le ricerche del trequartista e del terzino destro, che a prescindere da tutto saranno due ruoli che dovranno necessariamente essere coperti.

Prossimo all'addio pare essere Lorenzo Colombo. L'attaccante classe 2002, che nella scorsa stagione ha giocato i primi 6 mesi come vice Ibrahimovic prima di andare in prestito alla Cremonese, è pronto ad un nuovo addio. Su di lui è in pressing la Spal, che vorrebbe puntare su di lui per provare a tornare in Serie A nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport i due club stanno portando avanti la trattativa, l'obiettivo è chiudere sulla base di un prestito secco. Dopo di ciò servirà necessariamente l'ok del giocatore, per cui però non dovrebbero esserci problemi. Colombo pertanto avrà una nuova occasione in Serie B, per poi provare a prendersi definitivamente la maglia del Milan.

Via Hauge?

Sempre più vicino anche l'addio di Jens Petter Hauge, per cui dalla Germania è in forte pressing l'Eintracht Francoforte. Dopo la prima offerta di circa 8 milioni rifiutata dal Milan, i tedeschi sarebbero pronti ad una nuova proposta da 12/13 milioni. Della situazione dell'esterno norvegese ha parlato il suo agente, Patrick Bastianelli: "Hauge è un giocatore che ha fatto bene, ha avuto un grandissimo impatto, soprattutto nella prima parte di stagione. Stanno arrivando interessamenti dalla Bundesliga e dalla Premier". Un addio che, pertanto, sembra sempre più vicino. Un sacrificio forse necessario per il club di via Aldo Rossi, che non potendosi permettere di dare molto spazio ad Hauge ha deciso di sacrificarlo per far sbocciare in maniera definitiva il suo talento.