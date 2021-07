Giroud è ad un passo dal Milan! L’annuncio di Gianluca Di Marzio

In dirittura d'arrivo la trattativa che porterà Oliver Giroud a vestire la maglia del Milan, l'accordo con il Chelsea sembra cosa fatta.

Quella di oggi è stata una giornata caldissima in casa Milan ma le ultime ore potrebbero esserlo ancora di più. Questa mattina la squadra si è ritrovata dopo un mese e mezzo per dare il via alla preparazione in vista della prossima stagione. Pranzo di gruppo e poi conferenza di Stefano Pioli, prima dell'allenamento del pomeriggio che è stato trasmesso virtualmente. Nel pomeriggio è arrivata anche l'ufficialità dell'acquisizione di Sandro Tonali a titolo definitivo dal Brescia. L'operazione era chiusa già da qualche ora, infatti il calciatore questa mattina si è presentato a Milanello, ma mancavano solo i comunicati ufficiali.