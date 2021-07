News Milan | Si sblocca tutto, colpi a raffica: i tifosi possono sognare

E' partito ufficialmente il ritiro del Milan dopo la conferenza stampa delle ore 14 di mister Pioli. Il tecnico di Parma attende rinforzi dal mercato. Riconfermarsi in campionato e fare bene in Champions con la medesima squadra dello scorso anno non sarebbe semplice. Per fortuna nella giornata di oggi sono stati fatti importantissimi passi avanti in più direzioni <<<