Dicono di M…ilan – Le parole del 31 maggio

Ecco le parole del giorno

Dicono di M...ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole della giornata sull'universo Milan.

Dicono di M...ilan - Le parole della giornata

VALENTINA GIACINTI SU INSTAGRAM - "Sono fiera di questa squadra, del suo carattere e del nostro percorso. Abbiamo lasciato tutto in campo per 120’ e questo ci permette di uscirne a testa alta. Questa sconfitta ci fa male, ma sono sicura che ci farà crescere e ci farà tornare la prossima stagione con una motivazione in più pronte a lottare per raggiungere nuovi obiettivi. Orgogliosa di indossare questa maglia, di difendere questi colori e la loro storia”. Il post completo:

ANDRIY SHEVCHENKO A RADIO ANCH'IO SPORT - "Il Milan è stato protagonista di un grande finale di stagione, battendo la Juve, il Torino e l'Atalanta, la squadra più in forma del campionato. Ha raggiunto tutti gli obiettivi e adesso deve prepararsi per disputare una grande Champions. Allenare i rossoneri in futuro? Adesso sono molto impegnato in questo progetto con l'Ucraina, che porto avanti assieme all'amico Mauro Tassotti. Abbiamo fatto un buon lavoro e puntiamo a ottenere un risultato all'Europeo. Mi piacerebbe un giorno allenare una squadra di club e mi piacerebbe fosse proprio il Milan. La scelta di Donnarumma? Tutti siamo liberi di fare le nostre scelte, è un ragazzo giovane, è all'inizio della carriera e, secondo me, potrebbe restare per raggiungere dei risultati, in futuro poi magari potrebbe cambiare. Ibra? E' diventato un ottimo uomo-spogliatoio, è stato determinante in campionato, quando ha giocato. E' un giocatore che sicuramente fa crescere i giovani, in campo ha qualità e atteggiamenti giusti. E' diventato leader della squadra. I cambi delle panchine? Conte sa cosa vuole e, quando ha lasciato l'Inter, lo ha fatto perché forse sta cercando qualcosa. Ha fatto un grande campionato, lo ha stravinto, ha giocato un calcio che ha costruito giorno dopo giorno, adesso è libero di fare le proprie scelte".

IBRAHIMOVIC A STRISCIA LA NOTIZIA - SULL'ASSENZA AGLI EUROPEI - "Mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mollare"

IL MILAN CERCA NUOVI ATTACCANTI - "Sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società"

SU UNA NUOVA ESPERIENZA STILE SANREMO - "Non si sa mai. Sono molto ricercato…"

SPORT SULLA SUPERLEGA -"I fondatori hanno concordato di possedere congiuntamente ed in parti uguali la European Super League Company SL, una società a responsabilità limitata che possiederà e gestirà la Superlega direttamente e attraverso una serie di affiliate".

COMUNICATO DELLA UEFA SULLA SUPERLEGA - "La UEFA prende atto dell'annuncio da parte della Corte di Giustizia dell'UE del riferimento da parte di un Tribunale di Madrid sulla cosiddetta European Super League, nonostante il ritiro di nove dei suoi club fondatori. La UEFA ha fiducia nella sua posizione e la difenderà con forza".

OSCAR DAMIANI - "Donnarumma? Ognuno fa le proprie scelte. Ha dato e ricevuto tanto. Mi dispiace che sia andato via, era una bandiera anche se ormai non esistono bandiere ma contratti. Evidentemente ha già qualcosa. Il Milan comunque ha dato un grande segnale. Maignan? È molto forte. Ha grande esplosività e fisicità, è bravo tra i pali. Forse deve migliorare nelle uscite alte. È un ragazzo che non è più un bambino, è una certezza".

MASSIMO ANTINELLI A TUTTI CONVOCATI - "È del tutto evidente che Donnarumma dorma con il cellulare vicino, ma da qua al 7 giugno tutto andrà a posto. Secondo me anche la situazione di Gigio si risolverà prima dell'Europeo. La FIGC è stata chiara con i calciatori sulle tempistiche".

CASSANO A BOBO TV - “Donnarumma non è fra i primi 5 portieri al Mondo, a Barcellona andrebbe a fare panchina a Ter Stegen che è invece fra i primi tre. Se poi il tedesco non piace a Messi come sembra allora è un discorso diverso".

MAURIZIO GANZ A SKY SPORT - “Abbiamo avuto più di un’occasione, abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo avuto secondo me più occasioni di loro. Questa sconfitta non toglie nulla alla nostra grande stagione, anche se perdere ai rigori brucia ancora di più. È stata una grande stagione, ma è chiaro che speravamo di portare a casa stasera la Coppa. Abbiamo dimostrato di aver meritato la qualificazione in Champions, non abbiamo mai perso contro la Roma e questo vuol dire che ci siamo”.

LAURA FUSETTI A SKY SPORT - SULLA PARTITA - “Speravamo di vincere la finale e la Coppa, sarebbe stato il nostro primo trofeo. Ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo dato tutto quello che avevamo, non dobbiamo avere nessun rimpianto. Ci dispiace, ma se rimaniamo insieme e continueremo come quest’anno un giorno potremo toglierci questa soddisfazione. Perdere ai rigori è ancora più brutto. Da domani cercheremo di ributtarci alla prossima stagione e alla qualificazione in Champions League”.

Il rapporto con il portiere della Roma Ceasar - “Le ho fatto i complimenti, speravo che oggi non facesse quello che ha fatto. È un ottimo portiere, sono contenta per lei perché ci tengo. Lei si è complimentata con me e io con lei, il calcio è anche questo”.

Cosa vi ha detto Ganz? - “Ha cercato di consolarci, anche lui ci ha detto che abbiamo dato tutto. Dispiace perché dispiace ma non dobbiamo abbatterci”.