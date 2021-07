Gazzetta dello Sport | “Milan, caccia la tris”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sul mercato in entrata del Milan, facendo riferimento ai prossimi acquisti dei rossoneri

Redazione Il Milanista

Continua a muoversi sul mercato il Milan. Diverse la caselle da riempire tra conferme e nuovi arrivi. I rossoneri hanno perso calciatori importanti, due titolarissimi nella passata stagione per Stefano Pioli. Se in porta è arrivato Mike Maignan, che avrà il compito di non far rimpiangere Gigio Donnarumma, nuovo portiere del Paris Saint-Germain. Sulla trequarti invece si aspetta il colpo ad effetto. Tanti i nomi che circolano per il club meneghino, i preferiti resta Zyech del Chelsea e Sabitzer del Lipsia, ma occhio alla tentazione Luis Alberto e alle altre suggestioni. Da Ceballos a Vlasic, passando per le soluzioni 'azzurre' Zaccagni e Pessina.

Attesa Giroud

Non c'è però soltanto la questione legata al nuovo numero 10. Maldini e Massara sono all'opera per rinforzare anche altri reparti. Tonali e Tomori sono stati riscattati, centrocampo e difesa quindi hanno vista la conferma dei due già in rosa nella passata stagione. Adesso la priorità è l'attacco e Olivier Giroud è ormai vicino, anzi vicinissimo. Tra oggi e domani è atteso a Milano per sostenere le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club. Al Chelsea andranno quasi due milioni di indennizzo, al calciatore invece, un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione.

Altri due colpi per il Diavolo

Il Milan però entro questa settima potrebbe piazzare altri due colpi. Anche Brahim Diaz sembra destinato ad indossare nuovamente la maglia del club meneghino. Prestito oneroso da 3 milioni di euro, riscatto fissato a 19 e controriscattoa 27 milioni, in favore del Real Madrid. Clausola che avrà validità annuale. Poi c'è la questione vice Theo Hernandez. Sfumati Junior Firpo, andato al Leeds, e Elseid Hysaj in ritiro con la Lazio,Maldini e Massara hanno messo gli occhi su Fode Ballo-Touré terzino sinistro del Monaco. I francesi chiedono tra gli 8 e i 6 milioni per il ventiquattrenne, il Diavolo per ora ne ha messi 4 sul piatto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta.