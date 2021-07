Corriere dello Sport | “Milan affascinato da Vlasic”

Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha riportato l'interesse del Milan per Nikola Vlasic del Cska Mosca

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan è entrato nel vivo. La società rossonera è una delle squadre più attive della SerieA, se non la più attiva. Maldini e Massara hanno acquistato Maignan dal Lille per la porta, Riscattato Tomori dal Chelsea e Tonali dal Brescia. Inoltre domani dovrebbe sbarcare Olivier Giroud, la nuova punta di mister Stefano Pioli, il francese è atteso per sostenere le visite mediche con il Diavolo, poi firmerà il contratto che lo legherà al club meneghino. Giroud, ma non solo. Sì perché i dirigenti del Milan stanno definendo anche il ritorno di Brahim Diaz con il Real Madrid e hanno messo nel mirino Fodé Ballo-Touré, terzino del Monaco.

La lista di Maldini e Massara

Non si fermerà a questo nomi il mercato dei rossoneri. Mancano ancora delle pedine importati e senza dubbio è il prossimo numero 10 la trattativa che desta più curiosità. Salutato Calhanoglu,Maldini e Massara hanno diversi calciatori in lista per quel ruolo i preferiti restano Hakim Ziyech del Chelsea e Marcel Sabitzer del Lipsia. Due trattative difficili per motivi differenti, ma che in ogni caso portano al Milan a pensare anche a delle possibili alternative. Ci sarebbe anche Luis Alberto della Lazio, ma prima di ogni possibile si aspetta il confronto tra lo spagnolo e la società biancoceleste.

Idea Vlasic

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, riporta anche l'interesse dei rossoneri per Nikola Vlasic, del Cska Mosca. Un nome non nuovo per il Milan, che già in passato aveva messo gli occhi su di lui. Il calciatore croato è reduce dall'esperienza a Euro2020, ha già giocato in Premier League, nonostante i suoi 23 anni. Nell'ultima stagione ha messo insieme 26 partite condite da 11 goal e 5 assist. L'ostacolo maggiore è la valutazione che la società russa fa del cartellino del giocatore: 30 milioni di euro. Maldini e Massara pensano al prestito con diritto di riscatto, il Cska lo cede solo a titolo definitivo. Ma con il passare delle settimane qualcosa può cambiare.