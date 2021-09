Gazzetta dello Sport | “Giroud positivo Ibrahimovic farà gli straodinari”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive della positività al Covid di Giroud e lancia la candidatura di Ibrahimovic

E'arrivata ieri, come un fulmine a ciel sereno. Olivier Giroud è positivo al Covid, lo ha comunicato il Milan con una nuova nota ufficiale. Un notizia che ha scosso l'ambiente rossonero durante la pausa nazionali, inoltre la punta non è stato convocato dalla sua Francia è rimasto a Milanello e la paura più grande è legata alla possibilità di altri contagi, anche se il club meneghino ha assicurato che il calciatore non ha avuto contatti diretti con i suoi compagni di squadra, dopo la gara con il Cagliari. Se Giroud dovrà per forza di cosa fermarsi fino al prossimo tampone negativo, e dovrà anche lavorare per ritrovare la migliore condizione fisica, la buona notizia in casa Milan è il ritorno in gruppo di ZlatanIbrahimovic.