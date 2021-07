Gazzetta dello Sport | ‘Diaz sì, Brahim resta con Pioli e adesso Kaio Jorge’

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport si parla del Milan e del mercato. Protagonisti Brahim Diaz e Kaio Jorge

Redazione Il Milanista

Non solo Giroud per il Milan. Il club meneghino ha infatti definito gli ultimi dettagli per il ritorno di Brahim Diaz in rossonero. A differenza di quanto si pensava lo spagnolo tornerà a Milanello in prestito secco, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Si era parlato di prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Real Madrid. Non sarà così, per motivi fiscali. Una novità che ha permesso di superare tutti gli ostacoli e Brahim Diaz sarà il quinto acquisto dei rossoneri in questa sessione estiva di mercato.

Pioli ritrova Brahim

E' questione di giorni e poi Stefano Pioli riavrà il suo trequartista. Nel finale dello scorso campionato il tecnico si è affidato a lui e lo spagnolo ha risposto con goal e prestazioni importanti. Nel suo ultimo anno italiano Brahim Diaz ha giocato 39 partite con il Diavolo e messo a segno 7 goal, uno pesantissimo. Quello contro la Juventus nello scontro diretto per un posto in Champions. Il ritorno di Ancelotti al Real Madrid inizialmente poteva bloccare la trattativa, ma così non è stato. Via libera anche da parte dei Blancos.

Maldini conferma: il Milan cerca un giovane attaccante

Il mercato del Milan non si fermerà qui. Domani Giroud farà le visite mediche di rito per poi diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del club meneghino. Poi ripartirà per le vacanze, tornerà a Milanello il 26 agosto. Il reparto offensivo però potrebbe essere ritoccato ulteriormente. Paolo Maldini a Dazn ha confermato il possibile arrivo di un giovane attaccante. Tutte le strade sembrano portare a Kaio Jorge del Santos. Il diciannovenne ha già messo insieme 75 presenze e 15 goal, nonostante la giovane età. Contratto in scadenza a gennaio, Maldini e Massara vogliono affrettare i tempi per battere la concorrenza. Un'offerta subito al Santos, intorno ai 10 milioni, e un colpo in pieno stile Milan.