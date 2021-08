Gazzetta dello Sport | Con Giroud cambia anche il Milan di Pioli

Potrebbe cambiare modulo il Milan con Olivier Giroud in campo, come visto in amichevole. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

Redazione Il Milanista

Dal 4-2-3-1, al 4-4-2. Una delle indicazioni più importanti, se non quella più importate arrivata dalle amichevoli che il Milan ha fin qui disputato. La chiave tattica è l'ingresso in campo di Oliver Giroud, come riporta la Gazzetta dello Sport. E' accaduto sia con il Nizza, esordio e primo goal rossonero per il francese, che con il Valencia. E potrebbe succedere la stessa cosa contro il Real Madrid nel prossimo test del Diavolo, domenica prossima. Pioli studia un'alternativa al suo modulo di riferimento e una squadra più imprevedibile rispetto alla passata stagione. L'ex Chelsea non è un comprimario, subito decisivo si è presentato benissimo a Milanello.

Le amichevoli e i cambi tattici

Con il Valencia tra 'inizio del secondo tempo e il 60' l'allenatore del Milan ha operato ben 9 cambi, tra cui l'ingresso in campo di Giroud che è andato a fare coppia lì davanti con Ante Rebic. Una novità tattica importante perché il Diavolo con il 4-2-3-1 aveva trovato equilibrio e continuità. Ma il mercato ha portato in dote un giocatore che non è una riserva. il francese al Milan non sarà un semplice comprimario ma uno dei protagonisti della prossima stagione, lo sa anche Stefano Pioli che ha già dimostrato di essere pronto a rivedere le sua convinzioni per riuscire a far rendere al meglio il giocatore dopo gli anni di Premier League.

Aspettando Ibrahimovic

Ovviamente la curiosità maggiore è legata a Ibrahimovic, quando lo svedese tornerà in campo sarà possibile vedere il tandem insieme a Giroud, per il momento però è Rebic a dividersi il peso dell'attacco con l'ex Chelsea. Il 4-4-2 però cambia il modo di giocare degli esterni che dovranno agire sia in fase offensiva, che in quella difensiva. Un modo completamente diverso di giocare rispetto al 4-2-3-1, una prova di maturità insomma sia per Rebic, che per Leao, il rischio però è quello di perdere potenziale offensivo. Pioli è al lavoro per trovare la quadratura del cerchio.