Gazz. dello Sport, prima pagina | ‘Arriva l’attaccante ora assalto a Vlasic’

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto della situazione sulle trattative di mercato in entrate per il Milan

Redazione Il Milanista

'Vlasic vuole solo il Diavolo, ma il CSKA per ora fa muro: c'è aria di braccio di ferro'. Questo il titolo della Gazzetta dello Sport, che riporta dell'interesse del Milan per il calciatore croato. Anche più di un interesse dato che Maldini e Massara hanno presentato la loro prima offerta per il calciatore. Il Diavolo, come al solito in questa finestra di mercato, vuole arrivare al giocatore in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. mentre il Cska ne chiede 30, e subito, per lasciarlo andare. L'alleato più importante dei rossoneri è lo stesso giocatore che non si è presentato agli allenamenti con la sua attuale squadra. Vuole trasferirsi in Italia Vlasic, al Milan e spinge per la buona riuscita dell'operazione.

La stagione di Vlasic

Un nome non nuovo per il Milan, che già in passato aveva messo gli occhi su di lui. Il calciatore croato è reduce dall'esperienza a Euro2020, ha già giocato in Premier League, nonostante i suoi 23 anni. Nell'ultima stagione ha messo insieme 26 partite condite da 11 goal e 5 assist. L'ostacolo maggiore è la valutazione che la società russa fa del cartellino del giocatore. Maldini e Massara però non perdono d'occhio gli altri obiettivi per la trequarti.

Gli altri nomi

Marcel Sabitzer del Lipsia e Hakim Ziyech del Chelsea restano in cima alla lista delle preferenze, ma Vlasic sta scalando velocemente posizioni. Anche perché come gli altri due calciatori fa della duttilità tattica uno dei suoi punti di forza. Situazioni diverse. Se il Cska per ora fa muro, ma deve fare i conti con il calciatore, il Diavolo per l'austriaco deve mettere in conto la tanta concorrenza, attratta dal contratto in scadenza nel 2022. Mentre per Ziyech c'è da fare i conti di nuovo con i Blues, il rischio è una nuova lunga trattativa e difficilmente l'ex Ajax potrebbe arrivare in prestito.