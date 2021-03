Galli incensa Tomori: “Da tempo non si vedeva un difensore così”

MILANO – In occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, Filippo Galli, ex difensore rossonero, si è espresso sulla vittoria ottenuta ieri dal Milan, ai danni della Fiorentina: “Il gruppo ha reagito dando un segnale importante in un momento difficile. La chiave del successo è stata proprio la reazione che la squadra ha saputo avere dopo il gol di Ribery. Ancora una volta i giocatori di Stefano Pioli hanno dato dimostrato di non mollare mai e lo hanno fatto nel momento più difficile, quando erano in svantaggio per 2-1 contro una buona Fiorentina. Il Milan resta l’unica in scia dell’Inter e questa vittoria al Franchi vale doppio. Il gruppo rossonero è molto giovane, ma aggiunge mattoncini di maturità partita dopo partita. Con il 3-2 di ieri, il Milan tiene acceso il sogno Scudetto e resta in piena corsa per un posto in Champions League. Ibra? E’ sempre decisivo. Apre tanti spazi per i compagni, oltre a segnare con una regolarità impressionante. Anche Calhanoglu sta crescendo e con il rientro di Bennacer si alzerà ulteriormente il livello di qualità a centrocampo”.

SUL GIOCATORE PIU’ SORPRENDENTE – “Fikayo Tomori. A Firenze ha fornito un’altra prestazione di qualità. Inoltre, il gol di Calhanoglu nasce proprio da un suo grande intervento in anticipo. Unisce velocità in fase difensiva e qualità in impostazione: da tempo al Milan non si vedeva un difensore così…”.