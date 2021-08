Florenzi, a che punto è la trattativa? Il Milan ha fretta di chiudere

Quello di Alessandro Florenzi è uno dei nomi più caldi del mercato del Milan, i rossoneri spingono per chiudere la trattativa.

Mancano sempre meno giorni alla chiusura del mercato e la rosa del Milan non è ancora completa. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando incessantemente, ma ci sono almeno altre tre operazioni da chiudere per sistemare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. I ruoli in cui bisognerà necessariamente intervenire sono il centrocampo, la trequarti e la fascia destra di difesa. A tal proposito sono numerosi i profili seguiti, con varie tratttive portate avanti in queste ore. Per il centrocampo procede spedita la tratttiva per portare a Milano Yacine Adli, centrocampista francese classe 2000 del Bordeaux. L'operazione si chiuderà per circa 10 milioni di euro, e dovrebbe essere lui il rinforzo per la mediana rossonera. Per la trequarti i nomi sono sempre i soliti, con Ziyech che è il preferito e Ilicic e Vlasic che continuano ad essere monitorati da vicino.

La situazione di Florenzi

Per la difesa, invece, si cerca l'accordo per il passaggio in rossonero di Alessandro Florenzi. Il terzino è tornato alla Roma dopo la stagione al Paris Saint-Germain e l'Europeo vinto con l'Italia, ma è fuori dai piani giallorossi. Anche per questo motivo il Milan sta spingendo per averlo, ma la trattativa è al momento in standby. Infatti non c'è ancora l'accordo sulla formula del trasferimento, dato che il Diavolo vorrebbe il prestito con diritto di riscatto mentre i giallorossi vogliono l'obbligo.

Del possibile arrivo di Florenzi al Milan ha parlato l'ex allenatore del laterale Leonardo Menichini ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Sarebbe un ottimo acquisto per i rossoneri. Come disse Garcia, Ale è un coltellino svizzero che risolve situazioni toste, difficili, complicate. Con lui paghi uno e prendi tre. Può fare la mezzala, il terzino, l'esterno alto, pure il 10 dai. Sarebbe perfetto per Pioli. Tra lui e Dalot scelgo sempre Florenzi. Il Milan farebbe un vero affare, in più Massara lo conosce e sa a cosa va incontro".