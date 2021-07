Europei 2021 – Kjaer si ferma in semifinale: ora il rinnovo con il Milan

Termina in semifinale contro l'Inghilterra l'Europeo della Danimarca di Simon Kjaer, che ora tornerà a concentrarsi sul Milan.

Si è concluso in semifinale lo straordinario Europeo della Danimarca e del suo capitano Simon Kjaer. Una manifestazione iniziata nel peggior modo possibile, con il malore di Christian Eriksen che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Una situazione che, per fortuna, non ha avuto risvolti drammatici, anche grazie all'intervento del difensore del Milan. I danesi hanno dovuto arrendersi dopo 120 minuti all'Inghilterra padrona di casa, che è riuscita a spuntarla grazie alla ribattuta di Kane sul rigore parato da Schmeichel nel primo tempo supplementare. Una semifinale inaspettata, che segna ancor di più l'Europeo della Danimarca.

Uno dei grandi protagonisti danesi è stato proprio Simon Kjaer, dentro e fuori dal campo. Queste le parole del difensore rossonero al termine della sfida con gli inglesi: "È stata un’avventura fantastica, sono dispiaciuto che sia finita. Il sostegno che abbiamo ricevuto è andato oltre le mie aspettative. Sono fiero. Ma sono anche deluso per non essere riusciti ad arrivare in finale. Abbiamo giocato molto bene questa partita. Alcuni momenti abbiamo avuto dei cali ma questo non ci ha ostacolato. Se fossimo stati un pochino più incisivi su certe occasioni nel primo tempo, avremo potuto segnare un gol in più".

Obiettivo rinnovo

Ora Simon Kjaer andrà meritatamente in vacanza, al termine di una stagione estenuante sia fisicamente che mentalmente. Avrà bisogno di recuperare le energie, come confermato anche da Stefano Pioli in conferenza stampa, per essere poi nella miglior condizione possibile all'inizio della prossima stagione. Stagione in cui farà ancora coppia, molto probabilmente, con Fikayo Tomori, mentre Romagnoli parte più indietro nelle gerarchie.

La dirigenza del Milan, nel frattempo, ha iniziato a pensare al suo rinnovo di contratto, che scade nel giugno 2022. I rossoneri vorrebbero proporre al centrale danese un prolungamento di un altro anno, vista l'importanza del giocatore sia nell'undici titolare che nello spogliatoio. Un accordo che quasi certamente sarà trovato, data la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme.