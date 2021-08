E’ tempo di riflessioni per il Milan sul terzino destro

Ecco il punto di mercato sul Milan e la fascia destra, il club meneghino sta riflettendo sulle prossime mosse

Il Milan e la fascia destra. Il club meneghino vuole completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli il prima possibile, anche per riuscire subito a lavorare in vista della prossima stagione e per accorciare anche i tempi di adattamento dei nuovi possibili innesti. E propio l'alternativa a Davide Calabria è una pedina che ancora manca, anche se attualmente in squadra c'è ancora Andrea Conti, ma l'ex Atalanta ha la valigia in mano, non resterà e sulle sue tracce ci sono diversi club di Serie A. Le intenzioni di Maldini e Massara sono chiare, riportare a Milanello Diogo Dalot, che nella passata stagione si è conquistato la fiducia di Stefano Pioli, giocando anche fuori ruolo: sull'altra corsia.

Il Manchester United ha cambiato is suoi piani

Trattativa non semplice, perché i rossoneri vorrebbero arrivare al giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma il Manchester United continua a fare muro. Inizialmente gli inglesi non volevano cedere il portoghese pronti a rimetterlo a disposizione di Solskjaer, poi gli arrivi di Jadon Sancho e Raphael Varane hanno cambiato i piani dei Red Devils. Adesso Diogo Dalot è sulla lista dei partenti, ma non in prestito, perché l'intenzione è quella di monetizzare il più possibile. Una differenza di vedute che ha rallentato tantissimo la trattativa.

Kalulu, centrale o terzino?

Una situazione che ha indotto Maldini e Massara prima ad orientarsi prima sulla possibile alternativa, Alvaro Odriozola del Real Madrid, poi invece a fare delle riflessioni, secondo quanto riporta calciomercato.com. Sì perché in rosa c'è anche Pierre Kalulu e il giovane francese va valorizzato il più possibile, visto anche cosa ha fatto vedere lo scorso anno in rossonero. Pioli però lo ha schierato maggiormente da centrale, che da terzino destro, dove effettivamente è stato più convincete, ma in quel ruolo i posti sono praticamente tutti occupati. Kjaer-Tomori è la coppia centrale, Romagnoli come primo sostituto, Kalulu andrebbe a giocarsi il ruolo di quarto centrale con Gabbia. Riflessioni in corso.