Donnarumma non dimentica il Milan. Le sue parole

Ha parlato anche del Milan Gigio Donnarumma dopo la gioia di Euro2020. Ecco che cosa ha detto il portiere della nazionale

Dal 2013 al 2021, dalle giovanili fino alla prima squadra del Milan. L'esordio a soli 16 anni, lanciato da Sinisa Mihajlovic, ai tempi della sua avventura da allenatore rossonero. Il tecnico serbo lo aveva capito, nonostante la giovane età Gigio è un ragazzo prodigio e ora tutta l'Europa ne è consapevole. Non che ci volesse poi molto. Per età, qualità, talento e margini di miglioramento non ha eguali e Euro2020 è stata solo la conferma. La conferma che per i tifosi è solo normale amministrazione, perché Gigio ha limato i piccoli difetti che ha mostrato in campionato con il Milan, magari da rivedere ci sono le uscite alte. Ma i sostenitori del Diavolo sapevano perfettamente di cosa è in grado di fare il loro ormai ex portiere.

Concentrato sull'obiettivo

Si unirà al Paris Saint-Germain, lo sanno tutti. Così come sono note le cifre del suo 'contratto francese', 12 milioni a stagione con buona pace dei tifosi del Milan, di Paolo Maldini e Frederic Massara. Si è parlato tanto di Gigio anche prima dell'Europeo, nella marcia di avvicinamento alla competizione. In molti si chiedevano se la situazione che stava vivendo con il club meneghino avesse influito sulle sue prestazioni, lui invece non mostrato cedimenti, concentrato solo sul presente. Unica distrazione le visite mediche con la sua nuova squadra durante la fase a gironi.

Le parole di Gigio per il Milan

Eppure Gigio non ha dimentica il Milan e non è una frase di circostanza. Il calciatore ai microfoni di Sky Sport ha parlato proprio della sua ex squadra e non in modo polemico, anzi le sua parole hanno tutta un' altra, come a voler ringraziare, ma sicuramente ai tifosi rossoneri non hanno fatto e non faranno piacere. La ferita è ancora troppo fresca e ci metterà un po' a rimarginarsi.

"Posso solo dire di essere legato ai colori rossoneri. Mi godo tutto questo, poi andrò in vacanza. Via dalla Serie A? Resterò sempre un tifoso del Milan e gli auguro tutto il bene di questo mondo, mi hanno dato tantissimo affetto".