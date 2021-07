Dalot: Milan-Manchester United, è muro contro muro

Il Milan continua ad inseguire Diogo Dalot, ma la proposta fatta la Manchester United non convince gli inglesi

Durante l'ultimo mercato estivo Maldini e Massara hanno portato a Milanello il giovane Diogo Dalot. Il portoghese è arrivato in prestito secco, ovvero senza la possibilità di poterlo confermare a fine stagione. Non ha mai pienamente convinto il ragazzo nella prima parte della sua avventura italiana, poi Pioli gli ha concesso maggiore fiducia, ma il suo futuro non è certo. La società meneghina, però, avrebbe tutta l'intenzione di trattenere a Milanello il terzino. Certo servirà un accordo perché non c'è assolutamente intesa per un eventuale riscatto.

Il Manchester United non cambia idea

Un nuovo trasferimento a Milano a titolo temporaneo, questa volta con diritto di riscatto in favore del Diavolo. Formula che piace anche al giocatore, che vorrebbe restare in Italia, piuttosto che far ritorno in Premier League. I Red Devils, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però non sono convinti da un nuovo prestito, se non senza la possibilità di riscatto. Quindi un nuovo trasferimento a titolo temporaneo, secco, come una anno fa. Gli inglesi però preferirebbero riavere a disposizione il calciatore, aggregarlo alla rosa della prossima stagione di Solskjaer. L'allenatore riabbraccerebbe volentieri il terzino, ed è rimasto stupito dalla scelta di Dalot di voler restare al Milan. In ogni caso Maldini e Massara continuano a lavorare per il portoghese.

Differenza di di vedute tra i due club

La formula scelta dal Milan non incontra, quindi, i favori della società inglese. Una sorta di muro contro muro e una situazione che quindi non si sblocca, il club meneghino resta comunque ottimista. Ma l'opzione legata al diritto di riscatto sul cartellino del portoghese resta una condizione fondamentale per Maldini e Massara e se non riusciranno a strapparla allora cambieranno obiettivo. E propio in questo senso arrivano notizie legate a Odriozola e i contatti con il Real Madrid che vengono portati avanti, parallelamente a quelli con il Manchester United.