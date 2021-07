News Milan – Accordo totale, operazione da oltre 20 milioni

In questi giorni le varie squadre di Serie A stanno cominciando i proprio raduni in vista della stagione 2021-2022. L'avventura del Milan è partita l'8 luglio, con pochi volti nuovi (il solo Maignan) per ora. Tuttavia già la prossima settimana potrebbero arrivare firme, visite mediche e rinforzi importantissimi per la compagine di Pioli, che punta a confermarsi almeno come seconda forza del campionato. E' stato trovato anche il bandolo della matassa per un'operazione alla quale il tecnico parmense teneva particolarmente<<<