Lautaro: “Dopo l’eliminazione dalla Champions abbiamo fatto un patto col mister”

MILANO – Domani sera il Milan tenterà di riprendere la propria marcia in campionato, andando a fare visita alla Roma nel ventiquattresimo turno. La compagine rossonera è chiamata ad una reazione dopo le due sconfitte consecutive contro Spezia e Inter, alle quali si sono aggiunti i due pareggi poco brillanti con la Stella Rossa in Europa League, nonostante la qualificazione agli ottavi. L’Inter, invece, sarà impegnata domani pomeriggio, a San Siro, contro il Genoa. Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro e mattatore del derby di domenica scorsa, ha parlato di questa lotta per lo Scudetto.

LE SUE PAROLE – “Noi favoriti? Onestamente non mi piace fare certi discorsi, soprattutto quando manca così tanto al termine della stagione. E’ chiaro, però, che questo primo posto in classifica trasmette delle belle sensazioni. Fa ovviamente piacere essere primi, anche perché non è casuale se siamo lassù dopo ventitré giornate di campionato. E’ il frutto del lavoro che svolgiamo con mister Conte. Come dice lui: lavoriamo per portare e lasciare l’Inter il più in alto possibile”.

LA DIFFERENZA RISPETTO ALL’ANNO SCORSO – “Oggi siamo davvero un’altra squadra, anche più compatta, dove ognuno di noi lotta prima per il compagno vicino e poi per sé stesso. Penso che questo atteggiamento si stia vedendo in campo durante le partite. Purtroppo però è arrivata l’eliminazione dalla Champions e a differenza della scorsa stagione non giochiamo in Europa League. Uscire dalla Champions ci ha fatto molto male, quindi abbiamo stipulato un patto col mister: ad Appiano ci siamo detti che da lì in avanti sarebbe rimasto un solo obiettivo, lo Scudetto, e che avremmo dovuto dare tutto per raggiungerlo. A maggior ragione dopo essere usciti anche dalla Coppa Italia”.