Corriere dello Sport | ‘Zlatan e il D-Day “Milan eccomi”‘

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto su Zlatan Ibrahimovic al ritorno in campo in Milan-Lazio

Sta per tornare in campo Zlatan Ibrahimovic. Un conto alla rovescia anche per il giocatore stesso, che non vede l'ora di tornare a giocare. Ha ancora obiettivi, lo ha ammesso lui stesso in un' intervista concessa France Football, tornare in campo per dimostrare di essere ancora determinante, che i sacrifici chiesti al suo corpo per accelerare il rientro siano ripagati. Vede la Lazio, ma non solo. Per il Diavolo all'orizzonte ci sono anche Liverpool in Champions League e Juventus in campionato. Oggi a San Siro giocherà dal primo minuto o a gara in corso, in ogni caso uno spezzone, come riporta il Corriere dello Sport. Poi sarà staffetta con Ante Rebic.