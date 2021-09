Corriere dello Sport | ‘Reds da corsa, Milan a metà’

Ecco il punto sulla partita Champions tra Liverpool e Milan del Corriere dello Sport in edicola questa mattina

Ci pensa prima Salah, che dopo l'errore dagli undici metri regola il match sul 2-2 a poi capitan Henderson con una sassata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il risultato non cambierà più fino al triplice fischio del direttore di gara:3-2 per gli inglesi. Un Milan che passa da un atteggiamento lento, svogliato, impreciso, passivo e con tante imprecisioni nel palleggio. A quello convincete, spinto dalla voglia di rivalsa, una squadra che sa reagire anche se in difficoltà, per la prima volta in stagione. I ragazzi di Stefano Pioli pagano lo scotto Champions contro un avversario più forte che fa delle migliori armi dei rossoneri gli stessi punti di forza. Pagano anche l'emozione di uno stadio come Anfield, ma era inevitabile visti i 6 debuttanti nella competizione europea per club più importante.