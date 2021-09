Corriere dello Sport | Prima pagina: “Il Milan aggancia l’Inter”

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, mette in prima pagina la vittoria del Milan a San Siro contro il Venezia

"Magic Theo, il Milan sale in paradiso", titola così il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Vincono i rossoneri, a San Siro contro il Venezia. Pronostici rispettati, anche davanti a Ivan Perisic presente sugli spalti del Meazza. E il Diavolo divide il primo post in classifica proprio con l'Inter dell'esterno croato, in attesa del Napoli impegnato oggi contro la Sampdoria. Servono 70' per rompere il ghiaccio, serve l'entrata in campo di Theo Hernandez dopo la panchina iniziale in favore di Ballo-Toure. Una scelta figlia dei tanti impegni in pochissimi giorni e gli infortuni che hanno già affollato l'infermeria del club meneghino.