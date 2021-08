News Milan / Maldini fa una pazzia di mercato? Ecco l’ultimo nome

Completare la rosa il prima possibile per Stefano Pioli. Maldini e Massara sono al lavoro, tra cessioni e possibili nuovi arrivi per allestire una squadra una rosa in grado di poter competere su più fronti. Se la nuova stagione segnerà il ritorno del Milan in Champions League (il 26 agosto ci sarà il sorteggio a Nyon della fase a gironi), in campionato invece il Diavolo dovrà confermarsi tra le prime quattro della Serie A.