Corriere dello Sport | ‘E super Maignan si è preso il Milan’

Il Corriere dello Sport esalta il portiere del Milan, dopo le sue prestazioni in campionato e in Champions League

Ci sono diverse cose dalla quale ripartire in questa notte di Anfield. La solidità di Fikayo Tomori e Simon Kjaer, i guizzi di Rafael Leao e Ante Rebic. Ma il vero protagonista della serata è stato Mike Maignan che, con i suoi interventi prodigiosi, ha evitato un passivo ancora più pesante rispetto a quanto recita il tabellino della partita. Il Milan è sempre più convinto di aver trovato il giusto erede di Gianluigi Donnarumma. Protagonista di una superba prestazione, condita anche da un rigore parato che ha permesso poi ai rossoneri di ribaltare e passare in vantaggio prima della fine del primo tempo, il francese si è preso il Milan come riporta il Corriere dello Sport.

Insomma, nonostante contro il Liverpool abbia incassato 3 goal, Maignan è stato il migliore in campo. È vero, le mani del Milan sono vuote, dopo i novanta minuti di Anfield, e bisognerà raccogliere punti nelle prossime gare del girone, ma i rossoneri sanno di poter contare su una stella in più. Mike ha qualità per crescere ancora e personalità a sufficienza per cominciare a muoversi da leader. E il prossimo impegno in calendario è la Juventus a Torino. Un altro big match dopo l'esordio in Champions e la partita di San Siro con la Lazio. Un altro test per misurare le ambizioni del Diavolo, che a questo punto però non ha più dubbi sulla solidità e il talento del suo portiere.