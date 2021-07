Continua il pressing per Diogo Dalot: lo United ha fissato il prezzo

Il Milan ha deciso di riportare a Milano Diogo Dalot, discorsi avviati con il Manchester United, fissato il prezzo.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan è sicuramente quello più attivo nel panorama della Serie A. La dirigenza rossonera ha messo a segno già numerosi colpi tra entrate ed uscite, con acquisti che hanno sicuramente migliorato o quanto meno stabilizzato il livello alto della squadra. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa completa, affinché si possa essere competitivi in tutte le tre competizioni che il Milan affronterà. Ritornare in Champions League dopo 7 lunghissimi anni è un grosso stimolo, sia per i giocatori che per la società stessa. Si vuole far bene, ma per farlo è necessario avere giocatori all'altezza della competizione.

Vanno in tal senso i discorsi di mercato che Maldini e Massara stanno portando avanti. Proseguono le ricerche di un trequartista, si cerca un profilo internazionale con Vlasic del CSKA Mosca in pole position e Sabitzer del Lipsia prima alternativa. Le ricerche proseguono però in Inghilterra, bisogna regalare a Pioli il vice Calabria e il primo obiettivo è sempre Diogo Dalot del Manchester United. Dopo una fase di stallo della trattativa, negli ultimi giorni si sono riallacciati i contatti tra i due club. Il Milan vuole affondare e riportare il portoghese a Milano nel più breve tempo possibile.

La richiesta

La dirigenza è in pressing sul Manchester per ottenere nuovamente Dalot, e i Red Devils hanno fatto la loro richiesta al Diavolo. Secondo quanto riportato da Sky Sportil Milan continua a spingere per un prestito oneroso con diritto di riscatto, e lo United sembra poter aprire a questa opzione. Il problema è rappresentato dalla richiesta che gli inglesi fanno, in quanto accetterebbero questa formula solo se l'indennizzo fosse di 5/6 milioni di euro. Una richiesta alta per le intenzioni del Milan, che vorrebbero portare a Milano Dalot con una cifra abbastanza inferiore. Le parti continuano a trattare e si riaggiorneranno, mentre resta sempre in standby Odriozola del Real Madrid come prima alternativa.