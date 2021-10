Milan, le condizioni di Rebic e Romagnoli per la Roma

Il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare la Roma, nel prossimo impegno di campionato, ecco le condizioni di Rebic e Romagnoli

Archiviata la partita con il Torino, con una vittoria, il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi in vista della Roma, prossimo impegno di campionato per il Diavolo. Partita delicatissima e nuovo scontro diretto per i rossoneri. Come al solito però bisogna fare i conti con gli infortuni. Sicure le assenze di Junior Messias e Florenzi, mentre Pioli dovrebbe recuperare Brahim Diaz, lo spagnolo infatti dopo aver superato la positività al Covid dovrebbe venir convocato per la gara con giallorossi. Così come sembra ovvia e scontato la staffetta in attacco tra Ibrahimovic e Giroud, con lo svedese in vantaggio sul francese per partire dal primo minuto.

Romagnoli, solo un lieve infortunio

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione su Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan nella sfida con il Torino ha accusato un lieve infortunio al gluteo martedì sera. Un nuovo ennesimo problema fisico per la squadra rossonera, che sembra non riuscire a garantire continuità sotto il punto di vista dell'integrità dei propri calciatori. Non essendo però un problema grave dovrebbe esserci per la partita dell'Olimpico, ma la situazione sarà monitorata giorno per giorno. In ogni caso però il calciatore dovrebbe partire dalla panchina domenica sera.

Ante Rebic più no che sì

Stando sempre a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Ante Rebic dovrebbe sventolare ancora una volta bandiera bianca. Il croato non è tra i giocatori che il Milan sta pian piano recuperando. E' sempre alle prese con il problema alla caviglia rimediato nella sfida contro il Verona e difficilmente sarà a disposizione del Milan e di Stefano Pioli. Più semplice vederlo con il Porto in Champions League o con l'Inter nel derby. Pioli quindi dovrà fare a meno ancora una volta di Rebic, spazio quindi a sinistra per Rafael Leao.