Luis Alberto può tornare di moda a gennaio per il Milan?

Fatica lo spagnolo sotto la guida di Maurizio Sarri, in estate il Milan ci aveva pensato, senza però affondare il colpo

Redazione Il Milanista

Ci aveva pensato la scorsa estate il Milan, ma alla fine Luis Alberto è rimasto solo una suggestione per i rossoneri. Troppo alta la valutazione della Lazio, oltre i 40 milioni di euro, richiesta che non prevedeva sconti, perché il giocatore è stato protagonisti di ottimi campionati in biancoceleste, uno dei migliori centrocampista della Serie A e inoltre aveva da poco rinnovato il suo contratto fino al 2025. senza dimenticare che Claudio Lotito è davvero poco incline ad accettare prestiti o l'inserimento di contropartite nelle trattative per i suoi calciatori.

il rapporto con Sarri

Eppure il presente e il futuro del Mago sono difficili da decifrare. Maurizio Sarri 'non lo vede', anche se lo considera fortissimo, ma lo trova poco funzionale al suo gioco in questo momento, c'è bisogno di solidità e ad oggi lo spagnolo è un lusso che la sua squadra no può permettersi e chissà se riuscirà a farlo. E in tutto questo mare di voci si avvicina gennaio. Potrebbe anche partite il numero 10 biancoceleste ed è lecito quindi farsi qualche domanda sul Milan, sempre alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Se lo chiede anche la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. La Rosea riporta della possibile nuova panchina, anche nella prossima gara, un fatto che sicuramente non piacerà al ragazzo.

L'ipotesi rossonera

Un affondo del Diavolo però difficile da pensare in questo momento, perché in ogni caso la richiesta per il numero 10 sarà fuori mercato, almeno 40 milioni, ma potrebbe esserci un'apertura sulle possibili contropartite. Ma dovrà essere una scelta oculata, presa insieme all'allenatore, per non rompere il giocattolo di Stefano Pioli, che diverte tantissimo in campionato, ma un po' meno in Europa. Luis Alberto inoltre potrebbe mettere in discussione la titolarità di Brahim Diaz, che finora ha fatto benissimo. Qualche incognita quindi c'è anche in rossonero e intanto gennaio si avvicina.