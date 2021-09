Cade il Milan Primavera di Giunti, il report sulla gara

Arriva la sconfitta per il Milan Primavera in campionato, ecco il report sulla partita della squadra di mister Federico Giunti

Perde in trasferta il Milan Primavera, ospite a Biella del Torino. Un 1-0, che non lascia scampo ai giovani rossoneri e al tecnico Federico Giunti. Il goal di Di Marco nella fase finale del primo tempo regola la partita fino al triplice fischio del direttore di gara. Tante occasioni per i giovani rossoneri, ma che non state finalizzate. Dopo la rete però i granata hanno importato la partita sulla fase difensiva, la chiusura degli spazi. Tattica che ha portato i suoi frutti al Torino. L'espulsione di Robotti al 73' ha complicato notevolmente i piani del Milan. Da quel momento in poi, sono mancate tanto le energie quanto le idee per cercare di ribaltare la situazione, nonostante i diversi cambi apportati da Giunti nell'ultima mezz'ora di gioco.