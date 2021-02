Bonaventura: “Milan? Si giocherà lo Scudetto fino alla fine. Non ho rimpianti”

MILANO – In questa ventiduesima giornata di Serie A la Sampdoria ha ottenuto un successo molto pesante ai danni della Fiorentina, conquistando i tre punti con le reti di Keita Balde e Fabio Quagliarella. Per la compagine toscana si tratta della seconda sconfitta consecutiva e della decima complessiva dall’inizio del campionato. Ai microfoni di Sky Sport è arrivato il commento dell’ex centrocampista rossonero Giacomo Bonaventura, il quale ha speso alcune parole anche sul Milan: “Oggi purtroppo non siamo stati bravi a concretizzare le tante occasioni create. Abbiamo sofferto poco e creato molto di più rispetto ai nostri avversari, ma non siamo stati lucidi e concreti sotto porta. Siamo tutti dispiaciuti, ovviamente c’è tanta delusione per questo risultato. Quando perdi non puoi di certo essere soddisfatto, ma sappiamo che questo risultato non è quello che meritavamo. La prestazione non è da buttare, ma è chiaro che c’è rammarico perché torniamo a casa senza punti”.

SU CASTROVILLI – “Gaetano ha delle buone qualità, deve giocare e lavorare duramente. Può fare una grande carriera, ma ha bisogno di crescere. Somiglianze? Sotto certi aspetti ci sono, ma deve continuare a migliorare per esprimere pienamente il suo potenziale, che è davvero grande. Ribery? Per noi è importantissimo. Oggi la sua assenza si è fatta sentire e speriamo di recuperarlo al più presto”.

SUL MILAN – “Sta facendo benissimo. Io ho dato tutto quello che avevo per la maglia rossonera e sinceramente non ho rimpianti. Le nostre strade si sono separate e bisogna guardare avanti nella vita. Auguro al Milan il meglio, c’è un bellissimo gruppo e ci sono grandi giocatori. Vedremo cosa riusciranno a fare da qui in avanti. Se fino ad ora ha conquistato tutti quei punti, vuol dire che il Milan se la può giocare fino alla fine per lo Scudetto”.