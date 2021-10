Verso Bologna-Milan: la probabile formazione rossonera

Ecco le ultime indiscrezione sulla probabile formazione di Stefano Pioli per Bologna-Milan, prossimo match di campionato per i rossoneri

Mettere da parte la delusione Champions per pensare solo al campionato. E' questo l'obiettivo del Milan dopo la sconfitta al do Dragao, con il Porto. Lo ha ribadito anche Stefano Pioli, nel post-gara con i portoghesi. Alla prossima gara europea, il ritorno a San Siro con i Dragones, ci penserà più in là, adesso c'è alle porte il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic. Come consuetudine, ormai, i rossoneri arrivano al match con tanti incognite di formazione a causa degli infortuni e del Covid. Brahim Diaz e Theo Hernandez non ci saranno, tamponi ancora positivi per entrambi.

La scelta sul trequartista centrale andrà ad influenzare anche sul centrocampo. Questo perché Rade Krunic è in ballottaggio con Daniel Maldini, anche se il bosniaco è reduce da una gara tutt'altro che positiva proprio in quel ruolo, contro la squadra di Sergio Conceiçao. Una maglia per due viste le assenze contemporanee di Brahim Diaz e Junior Messias. In mezzo al campo invece l'unico sicuro del posto e Franck Kessie, assente in Portogallo per squalifica, accanto a lui dovrebbe partire dal primo minuto Bennacer. Anche in difesa c'è un ballottaggio e riguarda i due centrali, Fikayo Tomori non ha brillato come al solito, anzi l'inglese ha disputato la sua peggior partita da quando è arrivato al Milan, Pioli pensa a un turno di riposo per l'inglese, come accaduto nelle scorse settimane per Kjaer. Altra prova mediocre di Ballo-Touré, gioca a intermittenza il terzino e con il Bologna Pioli potrebbe scegliere la carta Kalulu. come accaduto nel secondo tempo con il Porto. Pioli però ha anche 4 sicurezze: Tatarusanu, Saelemaekers, Calabria e Leao. Ci sono pochissimi dubbi su di loro, mentre Ibrahimovic scalpita per una maglia da titolare.