Milan, Boban dovrà risarcire i rossoneri. Il punto della situazione

Arriva la decisione della Corte di Appello che vede implicati il Milan e Zvonimir Boban. Ecco il punto della situazione

E' stato nuovamente accolto il ricorso del Milan , sulla vicenda Zvonimir Boban e il club rossonero. Il croato, dopo essere stato licenziato dalla società rossonera nel 2020, ha fatto causa al Diavolo. In precedenza era stato deciso che l'ex calciatore dovesse essere risarcito per 5 milioni di euro, netti. Secondo quanto riporta il portale Calcio e Finanza il ricorso del Milan dovrebbe essere stato accettato e quindi nessuna somma di denaro dovrà essere corrisposta all' ex numero 10, stando a quanto emesso dalla Corte di Appello. Dovrà quindi essere Boban a versare nelle casse dei rossoneri più di un milione di euro alla società, oltre a tutti i suoi proventi relativi al periodo tra marzo 2020 e novembre 2022 (dunque il guadagno che riceve per il suo ruolo in UEFA). Una cifra totale da 5 milioni di euro.

Ultimamente Boban ha perlato della vicenda a SportWeek il settimanale della Gazzetta dello Sport. Ecco che cosa ha detto: "Nella vita ci sono cose ben peggiori dell’interruzione di un rapporto professionale. Credo di aver sempre avuto spalle larghe e personalità per affrontare anche episodi negativi. Nessuno è privilegiato a tal punto da non portare mai una croce. Milano è sempre nel mio cuore e tifo Milan più di prima. La causa, ancora in corso, è con Elliott Funds, ma con il Milan non potrò mai essere in causa. Era, è e sarà sempre un grande amore, seguo tutte le partite e sono felice di vedere che i ragazzi che abbiamo scelto abbiano intrapreso un cammino importante. Non ancora a livelli da vero Milan, quello che avevamo in testa Paolo (Maldini, ndr) e io, ma è già una squadra che può competere. Erano necessari i classici tre anni per ripartire: nel primo si fa pulizia, il secondo è quello della costruzione, nel terzo puoi competere. Quello che è successo a noi tra errori, correzioni e processo di crescita".