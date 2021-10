Milan, Belotti e un San Siro ‘freddo’ nei suoi confronti

Potrebbe aver giocato contro la sua prossima squadra Andrea Belotti, ieri sera a San Siro dove ha affrontato il Milan

Redazione Il Milanista

Continua a tenere banco in casa Torino, la situazione legata al rinnovo di Andrea Belotti. Il Gallo, Campione d'Europa è in scadenza il prossimo giugno con i granata. Urbano Cairo aveva fatto una proposta importante al suo capitano, la punta però ha rifiutato l'offerta messa sul piatto. Il Milan nel frattempo continua ad osservare interessata la situazione e qualora si dovesse arrivare ad una rottura allora la dirigenza del Diavolo non si farebbe scappare l'occasione. Inoltre, Belotti resta sempre un obiettivo di Maldini e Massara, se Zlatan Ibrahimovic dovesse decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Situazione abbastanza chiara, almeno nelle intenzioni.

Un corpo estraneo

Questo perché il presidente del Torino non ha ancora deciso di arrendersi e difficilmente lo farà, almeno fino all'ultimo momento possibile. E' previsto un nuovo rilancio dei granata. Intanto Juric predica calma e chiede di lasciar lavorare in pace il ragazzo, che è alla ricerca della migliore condizione, e anche ieri sera contro il Milan non ha brillato. E' sembrato un corpo avulso rispetto al resto della squadra e rispetto al gioco del tecnico croato, come riporta Tuttosport. Inoltre il Torino è stato più pericoloso a San Siro con l'ingresso di Sanabria proprio per il Gallo.

Il 'gelo' dei tifosi

Resta comunque la questione legata al mercato, una suggestione che però non sembra scaldare i tifosi rossoneri. Sempre Tuttosport infatti sottolinea come l'attaccante sia stato praticamente ignorato sugli spalti. Niente applausi in stile Juventus-Cristiano Ronaldo da parte dei tifosi: fischi nel riscaldamento, alla lettura delle formazioni e all'uscita dal campo. Il Gallo però resta affascinato dall'idea di poter giocare con il Milan nel prossimo futuro, lo avevamo riportato, resta in ogni caso da capire quali intenzioni ha la dirigenza del club meneghino, per ora si sono schierati i tifosi, ma anche Urbano Cairo pronto a battagliare per tenersi stretto il suo capitano.