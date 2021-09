Baresi: “Il Milan può giocarsela con tutti, Ibra? E’ ancora determinante”

L'ex capitano e bandiera del Milan ha parlato della squadra rossonera e di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto Franco Baresi

Franco Baresi loda quindi Zlatan Ibrahimovic. Una certificazione di stima per un calciatore che fin dal suo ritorno al Milan si è dimostrato imprescindibile per le ambizione della squadra e della società. Ovviamente Stefano Pioli centellinerà il suo impiego in campo, per evitare ricadute dopo l'operazione al ginocchio di giugno. In vista anche dei tanti impegni in calendario, come ricordato anche dall'ex capitano rossonero.