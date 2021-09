Anticipi e posticipi: dalla 3^ alla 19^ giornata, ecco quando giocherà il Milan

La Lega Serie A ha reso noti date e orari degli impegni di campionato dalla 3^ alla 19^ giornata, ecco quando giocherà il Milan

C'è la sosta per le nazionali, stop al campionato quindi, dopo sole due giornate disputate. I rossoneri sono a punteggio pieno, con 6 punti messi subito in cascina, arrivati grazie alle vittorie sulla Sampdoria di Roberto D'Aversa, in trasferta a Marassi, e contro il Cagliari di Leonardo Semplici nella mura amiche di San Siro. I ragazzi di Stefano Pioli torneranno in campo il prossimo 3 settembre contro la Lazio di Maurizio Sarri. Subito un big match per il Diavolo, una diretta concorrente per un posto Champions e i biancocelesti sono reduci da 2 vittorie di seguito contro Empoli e Spezia. Stessi punti del club meneghino e la gara del Meazza sarà di conseguenze anche il metro delle ambizioni dei due club, entrambe scenderanno in campo per vincere. Con la consapevolezza che gli scontri diretti saranno fondamentali nel corso di tutta la stagione.