Andrea Barzagli commenta il girone Champions del Milan. Le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli, 'ex difensore della Juventus ha commentato il girone Champions del Milan

Dall'urna di Istanbul, in Turchia, si sono definiti gli accoppiamenti della prima fase. Quattro le squadre italiane ai nastri di partenza: Inter, Milan, Atalanta e Juventus. I nerazzurri, sorteggiati con Real Madrid, Shakhtar Vonetsk e Sheriff Tiraspol, hanno perso quattro delle ultime cinque partite disputate nelle coppe europee con il Real Madrid (1V), incluse le due nel girone della Champions 2020/21. I bianconeri (Chelsea, Juventus, Zenit e Malmoe) disputerà la Champions League per la 10ª stagione consecutiva, striscia iniziata nel 2012/13. Equilibrio nei quattro precedenti tra Juventus e Chelsea in Champions League: un successo per parte e due pareggi. Vittoria e pareggio dei Blues negli ottavi di finale del 2008/09; pareggio e vittoria dei bianconeri nella fase a gironi 2012/13. Per il terzo girone di Champions consecutivo l’Atalanta trova una squadra inglese: dopo il Manchester City e il Liverpool, ora il Manchester United. Atalanta (Villarreal, Manchester United e Young Boys) con un bilancio comunque positivo nelle coppe europee contro lo squadre inglesi: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte in sei sfide.

Il Girone del Milan

I rossoneri sorteggiati con Atletico Madrid, Liverpool e Porto, hanno affrontato solo due volte gli spagnoli in competizioni europee: due sconfitte arrivate negli ottavi di finale della Champions League 2013/14. L'Atletico Madrid è stata l'ultima squadra affrontata dal Milan in Champions League, nel marzo 2014: rossoneri sconfitti per 1-4 in trasferta, con la rete di Kakà.

Il commento di Andrea Barzagli

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli ha commentato i sorteggi e i gironi Champions delle italiane, compreso ovviamente quello del Milan. Ecco cosa ha detto l'ex difensore centrale della Juventus e della Nazionale.

"I ragazzi di Gasperini se la vedranno con una squadra come il Villarreal, che è abituato a giocare a certi livelli e saranno queste due a giocarsi il passaggio del turno. Il Milan ha indubbiamente il gruppo più duro, ma questo può portare ancora più entusiasmo e non va sottovalutato. Per l'Inter infine non sarà facile, ma la vedo davanti a Shakhtar e Sheriff".