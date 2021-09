Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 22 settembre 2021

La rassegna stampa rossonera di oggi, con tutti i principali quotidiani sportivi che stamane parlano di Milan

Milan, la rassegna stampa del 22 settembre 2021

RAZZISMO, IDENTIFICATI I COLPEVOLI (Corriere dello Sport)

Mike Maignan è stato preso di mira da un paio di tifosi bianconeri che lo hanno insultato con gravi frasi razziste, condite da bestemmie, durante il match dello Stadium. Il video ha fatto il giro dei social già nella serata di lunedì. Dopo 24 ore di analisi video i due tifosi sono stati identificati e ora la palla passa alla Digos.

"TRATTATI COME ANIMALI, COMBATTIAMO" (Gazzetta dello Sport)

L'episodio contro Mike Maignan non sarebbe stato segnalato dagli ispettori federali e quindi il giudice sportivo non potrà analizzarlo. La Procura invece valuta se aprire un fascicolo. Il portiere sui social: "Ci relegano al rango di animali, dobbiamo tutti combattere questa battaglia".

IL MILAN PER TUTTI (Tuttosport)

È stato presentato ieri mattina a Casa Milan il rinnovo del progetto "Il Milan per tutti”, con il club rossonero al fianco della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus, dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e dell'Ente Nazionale Sordi. "I nostri tifosi per noi sono importantissimi e vogliamo che tutti partecipino a tutte le nostre vicende" ha spiegato Paolo Scaroni, presidente del Milan.

MILAN: SORPRESA TONALI (Gazzetta dello Sport)

In campionato sempre presente: oggi farà coppia con Bennacer, probabile turno di riposo per Kessie. L'ex Brescia ora dirige in sicurezza. Alla quarta giornata del campionato scorso, derby di Milano, Sandro Tonali giocò tre minuti (più recupero). Alla quarta di quest'anno Tonali e stato titolare contro la Juventus.

ORA UN CLUB A SUO NOME (Gazzetta dello Sport)

Sandro Tonali ha già un posto speciale nel cuore dei tifosi rossoneri: quando lo speaker di San Siro pronuncia il suo nome alla lettura delle formazioni, il volume sugli spalti si alza. Tra non molto potrebbe avere un Milan club tutto per sé: l'idea è sbocciata là dove tutto era cominciato, quindici anni fa, alla Lombardia Uno.

IL MILAN SULLE SPALLE DI REBIĆ (Corriere dello Sport)

L'ex giocatore della Fiorentina sta bene mentalmente e Pioli vuole cavalcare l'onda di un Rebić carico e concentrato. L'attaccante croato è stato decisivo nel riprendere la partita contro la lave che si era complicata dopo pochi minuti: per lui terza stagione con la maglia rossonera.

BRAHIM NUOVO LEADER (Tuttosport)

Brahim Díaz si è messo sulle spalle la numero 10 lasciata da Çalhanoğlu: non ha mai dubitato delle sue qualità e del fatto che, se utilizzato con regolarità, potesse essere un titolare del Milan. Già nel finale della scorsa stagione Pioli, con lui in campo, trovò la chiave tattica per rendere nuovamente imprevedibile la sua fase offensiva.

IL MILAN DEI GRANDI ASSENTI (Corriere della Sera)

Il Milan visto fin qui sembra avere tutto per tentare il percorso netto, nonostante un'emergenza da allarme rosso che sembra non finire mai. Pioli ha gli uomini contati, la lista degli assenti è lunghissima: Ibrahimović, Kjær, Calabria, Krunić, Bakayoko, Messias. Anche Giroud, che pure stava migliorando dal mal di schiena ora preoccupa di nuovo: ieri ha abbandonato l'allenamento prima della fine.

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI (Il Giornale)

Pioli è da qualche giorno sul chi va là e avrebbe voglia di procedere a qualche cambio in stile turnover. Bennacer può presentarsi stasera al fianco di Tonali. L'unico altro ricambio a disposizione è Florenzi al posto dello spremuto Saelemaekers. Ballò Tourè, alternativa a Theo, è sempre alle prese con l'apprendistato.

GIROUD NON CE LA FA (Gazzetta dello Sport)

Olivier Giroud non è pronto, San Siro dovrà aspettare ancora prima di applaudire nuovi gol del francese. La buona notizia è che il mal di schiena è passato, la cattiva è che la condizione non è ancora ritrovata. Se Giroud andasse in panchina sarebbe più a una convocazione proforma che una opzione realmente utilizzabile a gara in corso.