Zaniolo si avvicina al Galatasary ma chiede l’inserimento di…

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso in questa ore avrebbe detto no ai 22 milioni di euro messi sul piatto dal Galatasaray (che si è "affacciato" sabato sera). La trattativa è in fase avanzata e ci sarebbe la volontà di chiudere al più presto (la Roma spinge per risolvere la faccenda una volta per tutte). Ora si attende un rilancio da parte del club turco. E oggi potrebbe essere la giornata buona per sbloccare definitivamente la situazione legata a Nicolò Zaniolo, che appare davvero irrecuperabile.

Dopo il caos delle scorse settimane e le dichiarazioni scottanti da entrambe le parti, il classe 1999 potrebbe lasciare la Capitale già nelle prossime ore. Il mercato in Turchia terminerà tra circa 48 ore. Il calciatore ha chiesto 3.5 milioni di ingaggio (quindi quasi 1 milioni di euro in più rispetto all'attuale stipendio) e una clausola a 30 milioni valida per l'Italia (che favorirebbe l'inserimento del Milan in estate). L’attaccante è ancora in malattia (per 30 giorni) dopo che è stato appurato il disagio psico-fisico dichiarato in un certificato medico. Il ragazzo avrebbe voluto prendersi un momento di pausa dopo lo stress mediatico delle scorse settimane. Numerose le polemiche legate alla sua permanenza in giallorosso da parte della tifoseria.