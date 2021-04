Walz strega il Milan: Maldini vira deciso sul talento del B. Dortmund

Le ultime novità sul mercato rossonero, con un obiettivo giovanissimo che sembra aver nettamente stregato la proprietà rossonera: Vasco Walz.

MILANO - Niente relax per la dirigenza rossonera nemmeno durante le vacanze pasquali. Maldini, Massara e Gazidis sono chiamati ad um importante lavoro in vista della prossima stagione . L'asticella si alza e quindi anche la qualità e la quantità dei giocatori che si metteranno in campo, dovrà necessariamente salire. Ecco dunque che sono diversi i nomi sondati dalla proprietà per il futuro più prossimo. In ballo infatti ci sono principalmente quattro questioni . Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, Romagnoli e forse anche Leao sul piede d'addio. Poi la questione legata ai rinnovi di contratto: i casi più spinosi del 2021, Donnnarumma e Calhanoglu; e i casi del 2022, fra cui Kessie e il capitano, Alessio Romagnoli. C'è poi da valutare la dinamica dei prestiti: Brahim Diaz, Dalot, Tomori, Tonali, Meitè, la lista è folta.

IL MERCATO IN ENTRATA E LA SUGGESTIONE WALZ - In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Quanta stima per Walz, bimbo prodigio del Dortmund". Tra i giovani che vengono osservati con grande attenzione dalla dirigenza milanista, c'è infatti proprio Vasco Walz, centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund. Il tedesco classe 2004 attualmente gioca nella squadra Under 17 dei gialloneri: classico mediano di rottura, recupera palloni. Dotato di grande fisicità nonostante la stazza non imponente. Sul giocatore non ci sono però solo i rossoneri. Si è mossa per lui anche il Barcellona, squadra che sicuramente attira i giovani del suo talento. Al momento però. il Milan sembra leggermente in vantaggio, forse grazie anche al legame che il giovane tedesco ha con la nostra penisola, Walz, infatti, è in possesso della doppia cittadinanza italo-tedesca (al momento sta muovendo i primi passi con la nazionale tedesca).