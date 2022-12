Milan, in Via Aldo Rossi piace Samardzic dall’Udinese, ma…

Il club di De Laurentiis con ogni probabilità non riscatterà Ndombelee su Piotr Zielinski non c'è certezza che rinnovi con gli azzurri. I partenopei faranno di tutto per convincere il polacco a restare a Napoli ma il suo contratto scadrà tra un anno e mezzo e gli scenari per il suo futuro potrebbero essere diversi. Il patron campano vorrebbe mantenersi al di sotto dei 3,5 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore sta vagliando diverse offerte che stanno arrivando da altri club.