Verso Milan-Stella Rossa, i precedenti con l’arbitro Gil Manzano

MILANO – La gara tra Milan e Stella Rossa, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League (l’andata, al Marakana di Belgrado, era finita 2-2) ed in programma oggi alle 21:05 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano, sarà diretta dal signor Jesús Gil Manzano (l’arbitro del celebre Rio Ave-Milan) coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Ángel Nevado e dal quarto uomo Santiago Jaime Latre; al VAR Alejandro Hernández, AVAR Xavier Estrada Fernandez.

L’arbitro spagnolo, nella sua carriera, ha finora incontrato una sola volta il Milan: eravamo in Portogallo, in occasione di Rio Ave-Milan, gara dei preliminari della competizione europea terminata con la vittoria dei rossoneri dopo una serie di ben 24 calci di rigore.

Le parole degli allenatori

PIOLI: “Io vedo un gruppo determinato e volenteroso, per tornare sui nostri livelli. Alla squadra ho detto che ieri era il 23 febbraio e che mancano solo 90 giorni alla fine del campionato e che voleranno via. Saranno determinanti per la stagione. Se saremo bravi ne mancheranno 93, perché vuole dire che saremo in finale di Europa League. La nostra squadra però non si demoralizza con due risultati negativi. Abbiamo analizzato la gara con l’Inter. Noi abbiamo sbagliato nel mettere poca intensità nella prima mezzora del derby. Non è un fallimento cadere nel derby, l’errore però è quello di non ripartire, e questo me lo aspetto soprattutto nella gara di domani. Domani avremo un piccolo vantaggio, ma dovremo giocare con attenzione e qualità per passare il turno”.

STANKOVIC: “La scorsa settimana ho visto i miei giocatori scendere in campo a testa alta e petto in fuori, per giocare una grande partita senza paura, contro un avversario fortissimo. Sono soddisfatto di come abbiamo affrontato la partita. Il divario tecnico penso non si possa discutere e il Milan resta chiaramente favorito per il superamento del turno, ma noi daremo battaglia e non molleremo fino alla fine. Lo abbiamo dimostrato anche all’andata, riuscendo a pareggiare nonostante fossimo in inferiorità numerica. Scudetto? A questo punto dipende tutto dall’Inter. Non solo perché è davanti, ma anche perché certe vittorie contro squadre come Juve, Lazio e Milan sono molto importanti per l’autostima e l’entusiasmo. Nel derby ha giocato davvero bene, ormai si vede la mano di Antonio Conte. La squadra è tosta, non molla mai e ha fatto grossi miglioramenti. Naturalmente da ex giocatore dell’Inter e da tifoso nerazzurro, mi auguro con tutto il cuore che la squadra di Conte riesca a vincere il campionato”.