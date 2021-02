Stella Rossa 2-2 Milan, statistiche e curiosità dal “Marakana”

MILANO – Il Milan ha pareggiato per 2-2 contro la Stella Rossa, nella sfida, giocata al “Marakana” di Belgrado, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League; a segno per i rossoneri un autogoal di Pankov e Theo Hernandez su rigore, recuperati entrambi dai goal serbi di Kanga su rigore e di Pavkov al 93esimo. Il ritorno si giocherà giovedì prossimo a San Siro.

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per quelli che sono stati i valori visti in campo, ma che allo stesso tempo pone i rossoneri in una lieve posizione di vantaggio per la gara di ritorno, dopo le due reti segnate in trasferta. Ecco alcune statistiche prodotte dalla sfida di Belgrado.

1- Il Milan è imbattuto nelle cinque sfide contro la Stella Rossa in competizioni europee (2V, 3N).

2- Il Milan è imbattuto in trasferta da sei partite in Europa League (3V, 3N) dopo essere stato sconfitto in tre delle sei precedenti (2V, 1N).

3- Il Milan è la prima squadra capace di realizzare almeno due gol in casa della Stella Rossa in Coppa Uefa/Europa League dal Bayern Monaco nell’ottobre 2007.