Verso Inter-Milan, le statistiche

MILANO – Quello di questa sera sarà il derby numero 173 in Serie A. Il bilancio dei precedenti è a favore dell’Inter che fino ad ora ha ottenuto 66 successi contro i 51 del Milan con 55 pareggi a completare il quadro. L’Inter ha vinto gli ultimi quattro precedenti in Serie A contro i rossoneri. Sarà l’87º Derby di Milano in casa dell’Inter in Serie A: 33 successi nerazzurri, 23 quelli rossoneri – 30 pareggi completano il bilancio.