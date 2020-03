Valdifiori-Balo, solo una fake news

MILANO – Nel pomeriggio di ieri sui social sono emerse alcune dichiarazioni di Mirko Valdifiori arrivate durante il match contro il Parma. La SPAL è stata protagonista al Tardini del match delle 12.30 molto discusso per il rinvio di oltre un’ora. Il numero sei della squadra di Ferrara però non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione. Il calciatore Mirko Valdifiori, centrocampista della SPAL, nel corso della gara Parma-SPAL, non ha mai rilasciato alcun tipo di dichiarazione o intervista. Pertanto, la presunta risposta al collega Mario Balotelli risulta essere una totale fake news. La redazione de IlMilanista.it si scusa con i lettori per aver riportato erroneamente delle dichiarazioni che non sono mai state fatte dal centrocampista spallino.