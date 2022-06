Zoratto: “Pobega può diventare determinante. Su Davide Calabria…”

Daniele Zoratto, ex centrocampista del Parma, ha risposto ai microfoni di MN per parlare dell’attualità rossonera.

Daniele Zoratto, ex centrocampista del Parma e attuale membro dello staff tecnico delle Nazionali italiane giovanili, ha risposto ai microfoni di MN per parlare dell’attualità rossonera e di alcune potenziali operazioni di mercato.

“Parliamo di un ragazzo eccezionale, perfetto sotto il profilo morale che non ha mai creato problemi al gruppo. Un professionista esemplare. La cosa che più mi ha colpito, dopo anni, è che non ha mai anteposto sé stesso al gruppo”.

“L’ho avuto in Under17 quando, nel 2013, fu vicecampione d’Europa dopo la finale persa ai rigori con la Russia. La crescita è avvenuta sotto tanti punti di vista. Sicuramente in termini tecnico-tattici, di personalità, di esperienza ha fatto un salto avanti considerevole. Il primo ad aver creduto in lui è stato Arrigo Sacchi che ne ha intravisto le potenzialità da esterno basso. Prima giocava molto più avanti. Nel tempo si è confermato e si è fatto uomo in mezzo al campo. Arrigo difficilmente sbaglia. Se Calabria dovesse diventare il capitano del Milan sarebbe un traguardo meritato”