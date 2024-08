Zola: “Il Milan ha una rosa competitiva, ma serve tempo per un aspetto…”

L'ex attaccante ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport e ha dato il suo parere sulle squadre coinvolte nella lotta Scudetto

Nello scorso fine settimana è iniziata la Serie A. Nella prima giornata ci sono state anche delle sorprese, come i pareggi del Milan contro il Torino e dell'Inter contro il Genoa , ma anche la sconfitta del Napoli a Verona .

A proposito di questo campionato, Gianfranco Zola ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante ha dato il suo parere sulle squadre coinvolte nella lotta Scudetto , dall' Inter campione d'Italia alle sue avversarie .

Se l'Inter è davanti a tutte: "Io a chi vince il campionato in Italia do sempre un leggero vantaggio. L'Inter è una squadra che ha una quadratura e non ha fatto sconvolgimenti tecnici o tattici, quindi quel vantaggio ce lo ha ancora. Però credo che quest'anno sarà un campionato estremamente competitivo".