Zlatan Ibrahimovic ospite al programma C’è Posta Per Te

Avviso a tutti i sostenitori del Diavolo e dell’attaccante svedese in particolare. Zlatan Ibrahimovic sarà tra i protagonisti della puntata di sabato 7 marzo della trasmissione condotta da Maria de Filippi C’è Posta per Te, in onda su Canale 5 in prima serata.

Il 38enne farà una sorpresa ad un fan come nella tradizione del programma.

La puntata è stata registrata nel mese di febbraio.

Preparatevi per un sabato sera ricco di emozioni, tra gli ospiti dell'ottava puntata di #CePostaPerTe ci sarà anche @Ibra_official!