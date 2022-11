Zlatan nuovamente sugli schermi, quale sarà la prossima trasmissione?

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare sugli schermi. A quale trasmissione sarà ospite? Siamo certi che sarà un successo...

Redazione Il Milanista

Zlatan Ibrahimovic, campione rossonero, ha dimostrato nel corso degli anni di aver abbastanza voglia di essere protagonista anche in televisione. Come tutti ricorderanno, fu uno dei presentatori del Festival di Sanremo del 2021 affiancando personaggi come Amadeus e Fiorello. Recentemente ha presentato Striscia la Notizia assieme a Sergio Friscia e Roberto Lipari, strappando i record degli ascolti della trasmissione di Canale 5.

Ma gli impegni televisivi del centravanti del Milan non sono finiti per questo 2022. Infatti, il portale Dagospia ha rivelato che sarà tra i protagonisti di Stanotte a Milano, trasmissione di Rai 1 condotta da Alberto Angela. La puntata speciale andrà in onda la sera del 25 dicembre, il giorno di Natale. Il programma racconterà la città di Milano e si occuperà anche dello stadio di San Siro, un luogo molto caro al totem svedese.

In attesa di poter tornare a giocare delle partite, l’attaccante svedese si sta tenendo impegnato anche con altre attività. Il suo obiettivo principale rimane comunque quello di recuperare completamente dall’ultimo infortunio e di essere al top della forma fisica a gennaio 2023. Vuole aiutare il Milan a lottare per lo Scudetto e ad andare avanti il più possibile in Champions League.