Ibrahimovic, il rientro è sempre più vicino, i tifosi gioiscono

Nel corso della sosta campionato per il Mondiale in Qatar, Zlatan svolgerà degli allenamenti personalizzati prima di partire insieme al resto della squadra per la tourneé a Dubai dall’11 al 20 dicembre. Saranno giorni decisivi per testare la tenuta del suo ginocchio. L' obiettivo del totem svedese è ben preciso in testa: dare il via alla rimonta in classifica sul Napoli e fissare un record in Champions per il gol più longevo della storia della competizione.