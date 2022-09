Ibrahimovic: ” Lavoro tutti i giorni per tornare. De Ketelaere è un top”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni. Su come sta a quattro mesi dall’intervento: “Bene, lavoro...

Redazione Il Milanista

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni.

Su come sta a quattro mesi dall'intervento: "Bene, lavoro tutti i giorni per tornare".

Su quando tornerà: "Lo vedrete, sicuramente. Quando tornerò, mi farò sentire, ci potete contare. Lo farò con violenza".

Sulla ricetta per tornare al top: "Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora".

Sulla passione per la moda come lavoro 'parallelo' al calcio: "Con la moda, soprattutto con Dean e Dan, mi diverto tanto. Questi abiti mi fanno stare comodo, mi fanno stare bene, a mio agio. Sono gli abiti che si adattano a Ibra, non il contrario".

Su una collezione che porta il nome IBRA sui capi: "Troppo? Ma no, a me piace vedere gente che gira con i miei vestiti. Che cosa c’è di più bello?".

Sulle dichiarazioni di Zvonimir Boban che ritiene sia arrivato per Ibrahimovic il tempo di smettere: "Sbaglia? Questo dipende. Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l’ho visto ...".

Sul Milan più forte di quello dell'anno passato che ha vinto lo Scudetto: "Sì, siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo. Nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato nell’estate dopo lo Scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più alternative in panchina".

Sul Milan che a Ibrahimovic piace sempre: "Questo è chiaro. Se non mi fosse piaciuto, non sarei stato qui".

Su Charles De Ketelaere: "De Ketelaere è un top, lo dico io. Dovete solo dargli un po’ di tempo per crescere"